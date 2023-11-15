شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم
أصيب 3 طلاب بعدما أطلق شاب النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم بدائرة قسم شرطة المقطم.
وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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