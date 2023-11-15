ضبط صاحب محل بحوزته 47 كيلو حشيش بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب محل بحوزته أكثر من 47 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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