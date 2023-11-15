الأمن يكشف حقيقة اختطاف طالب من داخل مسجد في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اختطاف طالب من داخل مسجد في الدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق لأحد الأشخاص بشأن قيام (4 مجهولين) باستيقاف طالب حال خروجه من أحد المساجد بمحافظة الدقهلية واصطحابه لأحد الشوارع الفرعية وتركه لدى قيام المارة بالتدخل مدعيًا بأنها محاولة سرقة أو اختطاف.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

Advertisements

وأمكن تحديد والدة الطالب وبسؤالها نفت تعرض نجلها لمحاولة سرقة أو اختطاف، وأفادت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروجه من أحد المساجد قام (4) أطفال بجذبه من ملابسه إلى أحد الشوارع المجاورة للمسجد على سبيل المزاح.