القبض على صاحب محل ذهب يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.