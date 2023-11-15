أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال حسام مؤنس محمد سعيد، وشهرته حسام مؤنس، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا للبنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.

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وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فتلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.