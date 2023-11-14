الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلق العمليات العسكرية في أحياء الدرج والتفاح لمدة 4 ساعات

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيليـ، اليوم الثلاثاء، تعليقا تكتيكيا مؤقتا للعمليات العسكرية في حيي الدرج والتفاح لمدة 4 ساعات.

 وقبل  وقت سابق من اليوم طالب  وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، لإجلاء سكان غزة طوعًا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

مطالب اسرائيلية بإجلاء سكان غزة 

واعتبر الوزير الإسرائيلي في بيان وفقًا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح" لهم وللمنطقة.

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وبين سموتريش أنه لا يرى "أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا"، داعيًا إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدًا أن بلاده ستكون جزءًا من هذا الدعم.

وقال "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللجوء والفقر والمخاطر".

وأضاف "هذا هو الحل الوحيد الذي سيضع حدًّا للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء"

كما رأى أن بلاده "لن تتمكن بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها".

يذكر أنه قد وصلت أعداد النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبها ما يقارب 1.6 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون خلال الأسابيع الماضية.

وحذّرت دول عربية عدة من بينها مصر والأردن والسعودية من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدين ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

وأكد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين "على أرضهم" في القطاع، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.

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