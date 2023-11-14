جيش الاحتلال يعلن السيطرة على مقر الشرطة العسكرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن لواء جولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة.

قوات لواء جولاني التابعة لجيش الاحتلال

وأظهرت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قوات لواء جولاني التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مقر الشرطة العسكرية لحماس في قطاع غزة، بعد الاستيلاء على الموقع، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل ”.

علم الكتيبة الثالثة عشرة التابعة لجولاني

وشوهد الجنود يحملون علما إسرائيليا وعلم الكتيبة الثالثة عشرة التابعة لجولاني.ومن غير الواضح متى تم التقاط الصورة

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مبنى البرلمان في غزة

وبالأمس، أظهرت صورة قوات الجولان داخل مبنى البرلمان في غزة.