الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير مالية الاحتلال يهزي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الصحيح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة.

إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أنه لا يرى أن تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليا وسياسيا.

وأشار سموتريتش، إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع حماس ولن تسيطر على غزة مجددا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجددًا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

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قتل الإسرائيليين

وقال نتنياهو: "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على ما يسمى بدولة إسرائيل".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك سلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (محمود عباس) مذبحة 7 أكتوبر بعد مرور 30 يومًا عليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس".

شن هجمات ضد إسرائيل

واعتبر نتنياهو، أنه "في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع"، مضيفا: "الجيش سيبقى في غزة طالما كان ذلك ضروريًا، لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل".

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غزة طوفان الأقصى الاحتلال فلسطين

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