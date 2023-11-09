القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية بالصواريخ، واشتباكات عنيفة في عدة محاور بغزة

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

كما أعلنت القسام الإيقاع بقوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدافهم بقذيفة أفراد والهجوم عليهم من مسافة صفر.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تجري الان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.

تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم الشاطئ بقطاع غزة بقذائف "الياسمين 105".

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إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة جنوبي إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في أسدود المحتلّة وفي ناحل عوز.

تعليق العمليات العسكرية في غزة

واليوم، حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه “تم تعليق العمليات البرية في غزة”، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن “العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة”.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وزعم الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري تابع لحركة "حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس غربي جباليا في شمال القطاع".