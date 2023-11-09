الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تدمير 3 آليات وجرافة صهيونية في قطاع غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

التوغل البري في غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي أطراف مخيم الشاطئ بقطاع غزة بقذائف "الياسمين 105".

وأمس الأربعاء، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "نعلن بعون الله عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور"، مؤكدا توثيق تدمير عناصر المقاومة لـ 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا.

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وتابع أبو عبيدة: "بالرغم من المجازر، نضرب العدو الإسرائيلي  في خطوطه الخلفية وندمر آلياته العسكرية من النقطة صفر، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك الحشود والتحصينات".
 

إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل

 وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة  جنوبي إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في أسدود المحتلّة وفي ناحل عوز.

 

تعليق العمليات العسكرية في غزة

واليوم، حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه “تم تعليق العمليات البرية في غزة”، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن “العمليات البرية لقوات الجيش  الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة”.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وزعم الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري  تابع لحركة "حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس غربي جباليا في شمال القطاع".

700 ألف شخص يعيشون داخل 150 مبنى في قطاع غزة

في سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء غزة، ويجب أن ينتهي الحصار على القطاع والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".

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