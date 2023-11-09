الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يحذف خبر تعليق العمليات البرية في قطاع غزة ويؤكد: خطأ مطبعي

عناصر من جيش الاحتلال،
عناصر من جيش الاحتلال، فيتو

 الحرب البرية في غزة، حذف الجيش الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

تعليق العمليات العسكرية في غزة

وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، (הפעילות הקרקעית של כוחות צה״ל ברצועת עזה נמשעת).

خطأ مطبعي

إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة (הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה נמשכת).

Advertisements

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وقال الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري  تابع لحركة "حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية غربي جباليا في شمال القطاع".

وذكر أنه "خلال عملية السيطرة على الموقع خاض المقاتلون معركة وجها لوجه ضد المخربين التابعين لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الذين تواجدوا في الموقع سواء فوق الأرض وفي مسار تحت أرضي في المنطقة".

وأضاف: "استكمل المقاتلون السيطرة على الموقع بعد 10 ساعات من القتال، وقضوا على المخربين، وضبطوا العديد من الوسائل القتالية، وكشفوا عن فتحات الأنفاق الإرهابية، منها فتحة وُجدت على مقربة من روضة أطفال والتي تؤدي إلى مسار تحت أرضي واسع النطاق".

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 352. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الإسرائيلي العمليات البرية في قطاع غزة قطاع غزة حركة حماس جباليا

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

الزمالك يطلب المشاركة في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-11-2023

3 شائعات جديدة تضرب الوسط الفني

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 10-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 10-11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

بوزن 6,6 كيلو، مستشفى كامبريدج يستقبل أضخم طفل منذ عام 2010

استئجار الملابس، خدمة جديدة تقدمها الخطوط اليابانية للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9-11-2023

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية