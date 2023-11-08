المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم: 50 ألفا من سكان شمال غزة غادروا إلى الجنوب

العملية البرية في غزة، زعم دانيال هنجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحداث ضرر كبير بالمنظومة الجوية والبحرية لكتائب القسام التابعة لحركة حماس.

ترحيل الفلسطينيين جنوب غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل: نحو 50 ألفًا فقط من سكان غزة غادروا شمال القطاع إلى جنوبه اليوم، زاعما فقدان حماس السيطرة على غزة.

قادة حماس الميدانيين

وتابع زاعما: حركة حماس فقدت الصلة بقاداتها الميدانيين في القطاع.

القتلى الإسرائيليين

ولفت إلى أن عدد الرهائن والأسرى في قطاع غزة اليوم هو 239، وعدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من أكتوبر.

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رفض أميركي لفكرة إعادة احتلال غزة

من جهة أخرى، عبر وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، اليوم، عن رفضه لفكرة إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، والسيطرة على ظروف الحكم فيه بعد انتهاء الحرب مع حماس.



وقال بلينكن وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، يجب أن تشمل حكما موحدا بين القطاع والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية القائمة.

وكان بلينكن قد قال في تصريحات متعلقة بإعادة احتلال غزة، في وقت سابق اليوم، حسب شبكة "سي إن إن": إنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع احتلال غزة، ولكن قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع.

وجاءت إشارة بلينكن إلى "فترة انتقالية" ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الكاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وقال بلينكن: إنه سمع من المسئولين الإسرائيليين أنه “ليس لديهم أي نية لإعادة احتلال غزة وفرض السيطرة على القطاع”.

أبو عبيدة يحدد شرط صفقة شاملة لتبادل الأسرى





وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أكد إن "العدو يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال كلمته منذ قليل: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي".

أبو عبيدة يتهم إسرائيل بإفشال عملية الإفراج عن الأسرى





وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن العدو الإسرائيلي يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.



وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.