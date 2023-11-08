الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح نتيجة ظروف أمنية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنه تم إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، جاء نتيجة ظروف أمنية معينة -قصف إسرائيل على القطاع-، تعيق عمل المعبر خلال الوقت الراهن.

إغلاق معبر رفح نتيجة ظروف أمنية

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، وسيعاد فتحه بمجرد انتهاء تلك الظروف الأمنية.

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التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة

وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاث أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

ولفتت تقارير عبرية أن وبحسب الاقتراح المطروح فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

اتصالات مصرية مكثفة من أجل التوصل لهدنة

وكانت قد قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة للتوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.



مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح



قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

كما تفقد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موجهًا الشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن معبر رفح البري هو بوابة الحياة لقطاع غزة، مثمنًا الدور المصري خلال الفترة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.