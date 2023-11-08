البيت الأبيض يكشف حقيقة نشر قوات أمريكية في غزة

العملية البرية في غزة، أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية للقتال في المعركة الحالية الدائرة في غزة.

البيت الأبيض ينفي نشر قوات في غزة



وقال البيت الأبيض: لن ندعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة، مشيرا إلى أن الهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام.



وأضاف البيت الأبيض، نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسئولين عن مستقبلهم ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك.



قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، “إن واشنطن تعتقد وجود خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين”.

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المدنيين

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه توجد تقارير عن محادثات بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن وتطبيق هدن إنسانية محدودة لكن لا تعليق لدينا.

ولفت فيدانت باتيل، إلى أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق اليوم الأربعاء بسبب ما أسماه "ظروفا أمنية" غير محددة.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على فترات منتظمة حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ما نعلمه أن هناك نحو 10 رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين لدى حماس، ما تقوله الحركة حول إطلاق الرهائن أمر مرحب به لكن يجب قرن الأقوال بالأفعال.

كبح عنف المستوطنين الإسرائيليين

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وورنر، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، تصب في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل.

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، نحث إدارة الرئيس جو بايدن، للضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين.

هدنة إنسانية في غزة

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وأوضحت المصادر، أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

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مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح



قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية خلال الهدنة



وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.



ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.