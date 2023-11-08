هيئة البث الإسرائيلية تكشف شرط الاحتلال مقابل وقف إطلاق النار

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، أن إسرائيل تشترط الإفراج عن عشرات الأسرى دون شروط مسبقة، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

نشر قوات أمريكية في غزة

أخبار غزة الآن، وكان البيت الأبيض، قد كشف حقيقة ما يتردد عن نشر البنتاغون قوات أمريكية للقتال مع جيش الاحتلال في المعركة الدائرة حاليا في غزة.

وأكد البيت الأبيض: أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية للقتال في المعركة الحالية في غزة.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وتابع: "نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسئولين عن مستقبلهم ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك، ولن ندعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة".

عمليات حاسمة ومميتة ضد حماس

في وقت سابق، قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - بحسب تعبيره.



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القوات الأمريكية في الشرق الأوسط



وزعم خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

هدنة إنسانية مؤقتة



وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.



هدنة إنسانية في غزة

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح



قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.