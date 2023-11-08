ملامح المرحلة المقبلة فى غزة، وزير خارجية أمريكا يكشف الحاكم الجديد للقطاع

اخبار غزة الآن، رفض وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، اليوم، فكرة إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، والسيطرة على ظروف الحكم فيه بعد انتهاء الحرب مع حماس.

رفض أمريكى لفكرة إعادة احتلال غزة

وقال بلينكن وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، أ٦ن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، يجب أن تشمل حكما موحدا بين القطاع والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية القائمة.

وكان بلينكن قال فى تصريحات متعلقة بإعادة احتلال غزة، فى وقت سابق اليوم، حسب شبكة "سي إن إن" إنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع احتلال غزة، ولكن قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع.

وجاءت إشارة بلينكن إلى "فترة انتقالية" ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الكاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وقال بلينكن إنه سمع من المسؤولين الإسرائيليين أنه “ليس لديهم أي نية لإعادة احتلال غزة وفرض السيطرة على القطاع”.

أبو عبيدة يحدد شرط صفقة شاملة لتبادل الأسرى



وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكد إن "العدو يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".

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وأضاف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال كلمته منذ قليل: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي".

أبو عبيدة يتهم إسرائيل بإفشال عملية الإفراج عن الأسرى



وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن العدو الإسرائيلي يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.



وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية خلال الهدنة



ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.



ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.