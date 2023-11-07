إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية و17 مخالفة للبناء بالغربية

تشهد محافظة الغربية خلال اليوم حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

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وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 23 حالة تعد على مساحة 16 سهما و2 قيراط و2 فدان وإزالة 17 حالة مخالفات للبناء على مساحة 2844 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة الي تحويل 23 متعديا على الأراضي الزراعية و11 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.



وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى محافظ الغربية صباح اليوم جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

وبدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا - سليم كفر الساحل الكرسة كفر الشرفاء شوئي كفر مسعود كفر الجبالية كفر- خضر- كفر الشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبو داوود ميت حبيش القبلية كفر الحما - خرسيت كفر عصام- المنطقة اللوجستية - مجمع الكليات بسبرباى - مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا.

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.