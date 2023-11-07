الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية، فيتو

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي.

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وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين، وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2، حيث أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل، كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

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ثم وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيدًا عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير معلم للتربية الموسيقية، وآلات موسيقية بالمدرسة، وتم التواصل مع التوجيه العام للتربية الموسيقية بالمديرية لتوفير معلم للمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بالمدرسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، والعاملين، والطلاب، على حسن سير العملية التعليمية، والمستوى العلمي المتميز لطلاب المدرسة، ونجاح تنفيذ خطة الإخلاء داخل المدرسة في وقت قياسي، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

 

 

تعليم الغربية: انطلاق الاختبارات الشهرية لشهر أكتوبر بجميع المدارس

 

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق ماراثون الاختبارات الشهرية لطلاب صفوف النقل من الصف الأول الإعدادي، وحتى الثاني الثانوي، والتي تتم على مستوى جميع مدارس التعليم العام، وتحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد، حيث تتم الاختبارات فيما تم تدريسه من منهج شهر أكتوبر 2023.

 


 وأوضح "حسن" أن الاختبارات الشهرية للمرحلة الثانوية بدأت يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى الخميس التاسع من نوفمبر المقبل، فيما بدأت المرحلة الإعدادية الاختبارات الشهرية أمس الاثنين وتستمر حتى الخميس الثاني من نوفمبر المقبل، وسوف تبدأ المرحلة الابتدائية اختبارات شهر أكتوبر بدء من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، غدًا الأربعاء الأول من نوفمبر وتستمر حتى التاسع من نفس الشهر، مؤكدًا أن الاختبارات الشهرية تتم خلال اليوم الدراسي، وذلك حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وانضباطها داخل جميع المدارس.

 

 

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