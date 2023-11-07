محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض مجزر قديم بعد تحويله لحملة صيانة المعدات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.



جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء ومتابعة صيانة معدات مركز ومدينة طنطا.

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وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه خلال أيام وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال).

كما تابع محافظ الغربية أعمال صيانة وإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بمركز ومدينة طنطا والتي تتم بداخل جراج المركز والمدينة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث.

وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى محافظ الغربية صباح اليوم جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

وبدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا - سليم كفر الساحل الكرسة كفر الشرفاء شوئي كفر مسعود كفر الجبالية كفر- خضر- كفر الشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبو داوود ميت حبيش القبلية كفر الحما - خرسيت كفر عصام- المنطقة اللوجستية - مجمع الكليات بسبرباى - مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا.

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.