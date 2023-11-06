أخبار الرياضة اليوم: فتوح يرفض الخضوع لتحقيق الزمالك.. وفرمان الخطيب يؤمن استمرار بيبو في منصبه بالأهلي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة محليا وأوروبيا وجاء أبرزها كالتالي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس التحقيق مع ثنائي الأبيض محمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد عرضهما للبيع بسبب واقعة مباراة زد.

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، سبب غيابه عن التحقيق عصر اليوم على خلفية أزمة مباراة زد ووقف اللاعب وعرضه للبيع.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، تميمة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

Advertisements

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي فيديو وصور للتميمة التي تدعى هدّاف وعلقت: "رحبوا بـ هدَاف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال.

منتخب مصر، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، حقيقة استبعاد ثنائي فريق الكرة بنادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، من تمثيل منتخب مصر بسبب قرار نادي الزمالك تجميدهما وعرضهما للبيع.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة حتى الآن لم يصله أي مخاطبات من نادي الزمالك، بشأن رغبة مسئوليه في استبعاد الثنائي فتوح ومحمد صبحي من قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل.

الدوري المصري، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مقترح توجيه الشكر إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بعد الازمات الأخيرة داخل الفريق والتي يرى البعض تأثيرها في خسارة الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي وايضا وداع الدوري الإفريقي.

كشف مصدر مقرب من محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة دخوله في مراهنات كرة القدم.

وكانت قد انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية، أن محمد صبحي دخل في مراهنات على نتائج مباريات للزمالك يشارك فيها اللاعب وأن حسين لبيب رئيس الزمالك علم بالأمر وهو من أسباب عرضه للبيع.

الدوري الإفريقي، أصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الإفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي:"

دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الإثنين، عن تتويج نجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بجائزة مميزة الموسم الماضي.

وكشف ريال مدريد عبر حسابه على منصة "إكس": "فينيسيوس حقق جائزة أفضل لاعب في الليجا عن الموسم الماضي (2022-2023)، بتصويت اللاعبين".

تواجد عدد من مشجعي نادي الزمالك في المران الرئيسي عصر اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وهتفت الجماهير ضد أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد عرضه للبيع بسبب أزمة لقاء زد، ورفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها شرف الانتماء للزمالك لا يستحقه إلا الرجال.

وقامت جماهير الزمالك بالنداء على شيكابالا قائد الفريق الذي قطع المران وذهب للجماهير وتحدث معهم حول أزمة ثلاثي الزمالك على رأسهم أحمد فتوح وطالبهم بإزالة اللافتة واستجابوا له.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.