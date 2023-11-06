الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

الزناري وصبحي وفتوح،
الزناري وصبحي وفتوح، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس التحقيق مع ثنائي الأبيض محمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد عرضهما للبيع بسبب واقعة مباراة زد.

وقال المصدر: إن الثنائي صبحي والزناري حضرا في الوقت المحدد للتحقيق بينما غاب أحمد فتوح عن التحقيق.

وأشار المصدر، إلى أن صبحي والزناري اعترفا بالخطأ الذي ارتكباه ليلة مباراة زد وخروجهما من المعسكر ليلا وأنها واقعة لن تتكر مجددا.

وتابع المصدر حديثه، أن الثنائي طلبوا مقابلة حسين لبيب للاعتذار عن ما بدر منهما ولكن رئيس النادي رفض.

Advertisements

وأعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار الثلاثي مع الزمالك بعد عرضهم للبيع.

فتوح وصبحي والزناري

خاض أحمد فتوح 133 مباراة رفقة الزمالك بواقع 10218 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين، وتلقى 16 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطولات.

خاض مصطفى الزناري 27 مباراة مع الزمالك بواقع 1797 دقيقة صنع خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطولة.

 

خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.

أعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو قد بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

 وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. 
جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك محمد صبحي مصطفي الزناري نادي الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

سيدات طائرة الزمالك يهزم هليوبوليس 3- صفر في الدوري

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

الزمالك يختتم تدريباته غدا وينتظم في معسكر مغلق استعدادا لبيراميدز

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

على طريقة مباراة الأهلي، صن داونز يفتح المدرجات مجانا لجماهيره أمام الوداد

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

الدوري المصري، 4 أهداف تنافس على جائزة الأفضل في الجولة السادسة

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

فيتوريا يصدم الزمالك بشأن استبعاد فتوح وصبحي من منتخب مصر

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

هل للشرف ثمن؟، رسالة غامضة من الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: بترقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده

ناقدة عن مسرحية زواج اصطناعي: "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

لليوم الثالث، محافظة الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي والدولي صباحا

Advertisements

منوعات

المزيد

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

ندوة تثقيفية عن ظاهرة التنمر والابتزاز الإلكتروني للطفل بالبحيرة

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

المزيد
الجريدة الرسمية