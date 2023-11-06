فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في الليجا عن الموسم الماضي

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الإثنين، عن تتويج نجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بجائزة مميزة الموسم الماضي.

وكشف ريال مدريد عبر حسابه على منصة "إكس": "فينيسيوس حقق جائزة أفضل لاعب في الليجا عن الموسم الماضي (2022-2023)، بتصويت اللاعبين".

ونشر حساب ريال مدريد صورة لفينيسيوس بالجائزة، وكتب عليها: "تهانينا.. أفضل لاعب عن موسم 2022-23".

وتوج فينيسيوس مؤخرا بجائزة "سقراط" للأعمال الخيرية، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

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وخاض فينيسيوس مع ريال مدريد 55 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، وسجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

أضاع خوسيلو مهاجم ريال مدريد 3 أهداف مؤكدة في شوط المباراة الأول، وسط تألق حارس فريق رايو فاليكانو ديمترفيسكي الذي تصدى لأهداف محققة في شوط المباراة الأول.

وجاء استحواذ الشوط الأول من الجانب المدريدي بشكل كبير لكن دون إحراز أي أهداف.

واستمرت محاولات النادي الملكي في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في الوصول لشباك الخصم.