الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

جماهير الزمالك تقتحم المران وترفع لافتة ضد فتوح، وشيكابالا يتدخل لحل الأزمة

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

تواجد عدد من مشجعي نادي الزمالك في المران الرئيسي عصر اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وهتفت الجماهير ضد أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد عرضه للبيع بسبب أزمة لقاء زد، ورفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها شرف الانتماء للزمالك لا يستحقه إلا الرجال.

وقامت جماهير الزمالك بالنداء على شيكابالا قائد الفريق الذي قطع المران وذهب للجماهير وتحدث معهم حول أزمة ثلاثي الزمالك على رأسهم أحمد فتوح وطالبهم بإزالة اللافتة واستجابوا له.

وقام عبد الواحد السيد بالتدخل سريعا ومطالبة شيكابالا بالعودة إلى المران كي لا يحدث هرج ومرج في المران قبل مواجهة بيراميدز.

قام أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بإلغاء متابعة الحساب الرسمي للقلعة البيضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على خلفية قرارات مجلس إدارة الزمالك يوم أمس بعرض اللاعب للبيع بسبب أزمة مباراة زد.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

كما قام أحمد فتوح بإلغاء متابعة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، قبل أن يقوم شيكابالا أيضا بإلغاء متابعة اللاعب.

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ومن ناحية أخرى تحدث أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عن كواليس القرارات التي اتخذها مجلس إدارة القلعة البيضاء. 

وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: “إدارة نادي الزمالك ستعلي المبادئ ضد أي لاعب مهما كانت قيمته ولن يسمح لأي شخص بتخطي مبادئ الزمالك”. 

وأضاف: “كل ما الأسماء التي تم تداولها بالنسبة لمدرب الزمالك الجديد غير صحيحة ولم يتم طرحها على مجلس الإدارة”. 

وأتم حديثه: “نعد جمهور الزمالك أن المدير الفني الجديد سيرضي طموحهم والإعلان عنه خلال أيام”. 

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

وخاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وحقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات. 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

 وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. 
جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

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