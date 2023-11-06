الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

على طريقة مباراة الأهلي، صن داونز يفتح المدرجات مجانا لجماهيره أمام الوداد

جماهير صن داونز،
جماهير صن داونز، فيتو

الدوري الإفريقي، أصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الإفريقي.

صن داونز والوداد

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي:"

دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

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وحقق فريق الوداد المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المباراة التي أقيمت في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي على ملعب مركب محمد الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أحداث الـمباراة 

تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة خلال الشوط الأول وأضاع لاعبو الوداد العديد من الفرص عن طريق العملود وعطية الله.

وشهد الشوط الأول تألق حارس صن داونز ويليامز الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وخطف الوداد المغربي هدفا في الدقيقة 41 عن طريق كوزيتي في مرماه.

وفي الشوط الثاني استطاع صن داونز من خطف هدف التعادل من ركلة جزاء ترجمها عبدالمنعم بوطويل هدف في الدقيقة 74.

وعاد أنس سرغات في الدقيقة 78 لخطف هدف ثان للوداد.

 

تشكيل صن داونز 

حراسة المرمى: ويليامز 

خط الدفاع: موديبا، كوزيتي، بوطويل، كيكانا 

خط الوسط: مودوا، موكوينا، نكو 

خط الهجوم: اليندي، زويني، ماسيكو 

 

 

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

وتقابل الوداد وصن داونز 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي


وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.


الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)


3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)


1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي


1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي 

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