الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

6 صور ترصد المران الأول لـ الزمالك تحت قيادة معتمد جمال

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الإثنين تحت قيادة معتمد جمال القائمة بأعمال المدير الفني، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مجموعة من الصور للمران الأول تحت قيادة معتمد جمال وعلقت: "استعدادات فريقنا مستمرة لمباراة بيراميدز بحضور المدير الفني الجديد الكابتن معتمد جمال".

 

قد تكون صورة ‏‏‏‏شخص واحد‏، و‏لحية‏‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ZAMALEK SC MOST TITLED THE 20TH CENTURY‎‏'‏‏
مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر التي تقام يوم الأربعاء في تمام الساعة 7.

 

وعقب المران يختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء بيراميدز.

مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 


ومن ناحيته حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي أقيمت  اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

 

وتواجد حسين السيد في المران الجماعي للفريق من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.

 

معتمد جمال يصحح الأخطاء الفنية للاعبي الزمالك

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصحيح بعض الأخطاء الفنية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

 

وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك بدون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز. 

مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 

معتمد جمال 

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع. 

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995. 

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007  وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. 

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه. 

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