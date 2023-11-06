الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

كشف مصدر مقرب من محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة دخوله في مراهنات كرة القدم.

 

وكانت قد انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية، أن محمد صبحي دخل في مراهنات على نتائج مباريات للزمالك يشارك فيها اللاعب وأن حسين لبيب رئيس الزمالك علم بالأمر وهو من أسباب عرضه للبيع.

 

وأشار المصدر، إلى أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عن موضوع مشاركة محمد صبحي في مراهنات هي إشاعات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

 

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وأضاف المصدر، أن محمد صبحي لا يعرف اسم تطبيق المراهنات في الأساس وتم تداول الشائعات بعد أزمة مباراة زد فقط.

 

وأتم المصدر حديثه: “ليس من الطبيعي أن يشارك حارس مرمى منتخب مصر وفريق الزمالك في المراهنات”.

 

كما قال مصدر مسئول في الزمالك: إن التحقيق مع محمد صبحي اليوم لا علاقة له بالمراهنات تماما ولم يتم التطرق لهذا الأمر.

 

وأعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار الثلاثي مع الزمالك بعد عرضهم للبيع.

 

فتوح وصبحي والزناري

خاض أحمد فتوح 133 مباراة رفقة الزمالك بواقع 10218 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين، وتلقى 16 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطولات.

 

خاض مصطفى الزناري 27 مباراة مع الزمالك بواقع 1797 دقيقة صنع خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطولة.

 

خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.

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