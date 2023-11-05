استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا للعنف أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا خلال شهر.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانات منفصلة عن استشهاد موسى زعرور (22 عامًا)، وأحمد عفانة (20 عامًا) في بلدة أبو ديس (شرق القدس)، وأحمد دبابسة (22 عامًا) في نوبا شمال غرب الخليل.

وحول الأحداث في "أبو ديس" قالت الوزارة إنها تتابع مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي هيئة تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، "أنباء حول شاب أطلق الاحتلال الرصاص عليه واحتجزه خلال اقتحام البلدة".

Advertisements

وأكدت الوزارة في بيان لاحق استشهاد الفتى رامي عز عودة (17 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة برصاص إسرائيلي في بلدة "العيزرية" قبل أيام.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه "يتحرّى" التقارير المتعلقة بـ"أبو ديس" و"نوبا".

وأكد سكان من بلدة "أبو ديس" لوكالة فرانس برس أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزل أحد الشبان الذين يطاردهم منذ مدة طويلة.

ووقعت أثناء حصار المنزل مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخرين.

وقال الأهالي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب الشاب واعتقله مصابًا، مع تقديرات بأنه قتل.

وبحسب جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني فإن ستة فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، وتم نقلهم إلى مستشفيات بيت لحم، جنوب القدس.

وقال سكان من قرية "نوبا" في محافظة الخليل إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية لاعتقال عمال من غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب".

وبحسب السكان، فقد حاول شبان منعهم من اعتقال العمال، لكن أحد الجنود أطلق النار فاستشهد الشاب وأصاب أخاه.

وتصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل أوسع مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، عندما شنّت "حماس" هجومًا مباغتًا على البلدات الإسرائيلية الحدودية.

وقُتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات. كما تمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة نُقلوا إلى غزة.

وخلّف القصف الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 9488 شهيدا في غزة، من بينهم 3900 طفل، وفق وزارة الصحة في "حماس" التي تسيطر على القطاع المحاصر بالكامل.

واستشهد في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر أكثر من 150 فلسطينيًّا، كما يُنفذ الجيش الإسرائيلي منذ شهر حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 2000 فلسطيني وفق ما أعلن نادي الأسير.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الوضع في الضفة الغربية "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا"، مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.