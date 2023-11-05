الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

روسيا ترسل طائرتي بضائع إنسانية لغزة عبر مصر

طائرة روسيه،فيتو
طائرة روسيه،فيتو

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن  طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية ستقوم بتسليم 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع الغاز وبينها:الغذاء، مراتب ووسائد، منتجات النظافة الشخصية

ومن المقرر أن يتم توريد المساعدة بتوجيه من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وتعليمات وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

 

كما سيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري في مطار مدينة العريش لنقل إلى غزة.

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