جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين: أوقفوا كل الحروب

الدوري الإيطالي، حرص جمهور ميلان على التضامن مع فلسطين التي تعاني من العدوان من الكيان الصهيوني، وقصف متكرر على قطاع غزة، وذلك خلال مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ورفعت جماهير ميلان لافتة خلال مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، مكتوبًا عليها: "اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.. أوقفوا كل الحروب".

جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين بطريقته الخاصة، فيتو

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيه سي ميلان ونظيره أودينيزي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام ملعب سان سيرو، ضمن في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

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تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في الشوط الأول، وكانت الأفضلية النسبية من نصيب فريق ميلان الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، إلا أن جميع الفرص انتهت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ترتيب ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

ويحتل إيه سي ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد أودينيزي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل ميلان أمام أودينيزي كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، فلورينزي.

خط الوسط: موسى يونس، كرونيتش، ريجنديرز.

خط الهجوم: لياو، يوفيتش، جيرو.

تشكيل أودينيزي أما ميلان في الدوري الإيطالي

بينما جاء تشكيل أودينيزي لمبارة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سيلفيستري.

خط الدفاع: بيريز، بيول، كاباسيلي، يبوسيلي.

خط الوسط: سامارادزيتش، والاس، بايرو.

خط الهجوم: زيمورا، بيريرا، سوكسيس.

فيما فاز نادي إنتر ميلان على نظيره أتالانتا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "جويس"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ميلان وأتالانتا

سجل الهدف الأول لإنتر ميلان اللاعب التركي هاكان تشلهان أوغلو في الدقيقة 40 بينما سجل الهدف الثاني اللاعب لاوتارو مارتينيز الثاني لإنتر في الدقيقة 57.

بينما سجل هدف أتالانتا اللاعب جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد أتالانتا عند 19 في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة حقق فريق نابولي الفوز خارج الديار على ساليرنتانيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشر على ملعب ستاد ارتشي معقل فريق ساليرنتانيا.

أهداف المباراة

وجاء هدف نابولي عن طريق راسبادوري في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة لاعب وسط الفريق لوبتكا ليخرج نابولي متقدما بهدف دون رد.

وأضاف الماس الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 82 بعد عرضية مميزة من أوليفيرا.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، أوليفيرا.

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الكالتشيو

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، ترشيح 6 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

وكان البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان فاز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ليصبح اللاعب ومعه كفاراستيخيليا جناح نابولي الأكثر حصدًا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل منهما.