خبير عسكري يكشف أسباب عدم قدرة إسرائيل على استخدام السلاح النووي ضد غزة

النووي الإسرائيلي ، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وهي من ضمن ال9 دول النووية في العالم.



إسرائيل تمتلك سلاح نووي تكتيكي

وأوضح سمير فرج لفيتو، أن إسرائيل لديها أسلحة نووية تكتيكية وتمتلك رؤوس نووية كبيرة، وهي من الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية.



وأكد سمير فرج أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي في ضرب قطاع غزة مطلقا، لأن مساحة القطاع صغيرة وتل أبيب ستتضرر من ذلك.



وأشار إلى أن التلويح أو التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة هدفه ترهيب المقاومة الفلسطينية ليس أكثر، موضحا أنها في حال استخدامه ستعرض نفسها لعقاب المجتمع الدولي.



وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه أنه تم إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

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إيقاف وزير التراث الإسرائيلي

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها عن الهجوم على غزة، جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير التراث الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وقال نتنياهو، في حديثه اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث، عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.