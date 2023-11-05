تعرف على موقف جروس من تدريب الزمالك

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك تواصلا حدث بين إدارة نادي الزمالك والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، لتولي المهمة الفنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني أبدى موافقته وطلب الحصول على مباريات الفريق الأخير، وهناك تهاون في تخفيض راتبه وسوف يتابع مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "جروس استفسر عن المسئولين في الوقت الحالي، خاصةً أنه كان لديه مشكلات مع مرتضى منصور الرئيس السابق، وتم طمأنته، والمدير الفني حال حضوره سوف يتواجد بجهازه الفني بالكامل".

الزمالك، يعيش نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق خاصة بعد تلقيه خسارة ثانية على التوالي في بطولة الدوري أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد خسر من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصير اوسوريو مع الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي موقف الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من زد، خاصة أنها الهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر: إن مجلس إدارة الزمالك لن يأخذ قرارات سريعة بعد خسارة مباراة أو مبارتين في بطولة الدوري.

وأشار المصدر أن هناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك يوم الأحد القادم سيتم فيه مناقشة مصير أوسوريو مع الفريق وحتى اللحظة لم يتحدث مجلس الإدارة عن مصير أوسوريو في الأساس.

وكشفت تقارير اعلامية ان رحيل اوسوريو مسألة وقت وان ادارة الزمالك تبحث التعاقد مع جروس.

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وبيراميدز

يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

قرار جديد من أوسوريو بشأن مران الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بدلًا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحًا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.