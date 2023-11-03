أوسوريو: أعتذر لجماهير الزمالك على الخسارة وهذا رأيي في استبعاد ثلاثي الفريق

الزمالك، تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض، بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

خوان كارلوس أوسوريو

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" المباراة كانت صعبة، لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف :" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وقال أوسوريو:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول، وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع المدير الفني:" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري، ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري، وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء اليوم:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسئول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب، وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق، بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وحقق فريق زد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

أحداث مباراة الزمالك وزد

بدأ الزمالك بالضغط علي لاعبي زد ومن الجبهة اليسري استطاع ابراهيما نداي التوغل وتمرير كرة حاسمة للتونسي سيف الدين الجزيري ليترجمها بهدف للزمالك في الدقيقة 3 وتصبح النتيجة تقدم الفارس الابيض بهدف دون رد.

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وأضاع سيف الجزيري فرصة هدف محقق في الدقيقة 23 تصدي لها علي لطفي، فيما تصدي عواد حارس الزمالك لفرصة هدف من مصطفي زيكو.

وعادل مصطفي زيكو النتيجة لصالح فريق زد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتبادل الفريقان السيطرة علي الكرة في الربع ساعة الأولي محاولين خطف هدف التقدم لولا تألق علي لطفي ومحمد عواد حارسي الفريقين.

واستطاع نيلسون من خطف الهدف الثاني لصالح زد ليقتنص ثلاث نقاط هامة.

تشكيل زد

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه

خط الهجوم: شادي حسين ، مصطفي زيكو

تشكيل الزمالك

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

مشوار أوسوريو مع الزمالك

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري قبل مواجهة اليوم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.