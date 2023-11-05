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رياضة

تعرف على سبب خروج فتوح من معسكر الفريق، وحقيقة الاعتذار لإدارة الزمالك

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

تتجه نية أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك، للتقدم باعتذار لإدارة النادي بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد يوم الجمعة.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج “الماتش” الذي يقدمه على شاشة قناة “صدى البلد” عن تصريحات من مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح.


وقال حتحوت وفقًا للمصدر المقرب من اللاعب: "فتوح يقر بخطئه في الخروج من المعسكر دون إذن، وسيعتذر لإدارة نادي الزمالك على هذه الفعلة".

 تكرار الوعود دون تنفيذها

وتابع حتحوت على عهدة المصدر: "فتوح تعب من تكرار الوعود دون تنفيذها، وحينما أبلغه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ليلة المباراة بعدم وجود أموال في النادي أثار الأمر غضبه، وقرر ترك المعسكر دون إذن".

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مضيفًا: "فتوح يعاني من ضائقة مالية شديدة، وأبلغ النادي بطلباته أكثر من مرة، سواء بخصوص مستحقاته القديمة أو بخصوص راتبه في العقد الجديد".
وواصل: "فتوح متمسك بالاستمرار مع الزمالك وعلى استعداد أن يوقع على عقد بأي عدد من السنوات إذا تمت تلبية طلباته التي يعلمها النادي جيدا".
واختتم المصدر حديثه: "سيجتمع أحمد فتوح مع مجلس الإدارة للمرة السادسة "والأخيرة" للتأكيد على مطالبه، فإذا وافقوا فهو جاهز للتوقيع، وإذا لم يوافقوا سيضطر إلى النظر إلى مصلحته".

 

استبعاد ثلاثي الزمالك من مباراة زد

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ألقى المحاضرة الفنية على اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء ليلة مباراة زد وبعدها صعد الجميع إلى الغرف الخاصة بهم.

وأضاف: «مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد استدعى أمن الفندق وقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتأكد من مغادرة الثلاثي للمعسكر، وبعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إليه بعد مكالمة مع مدير الكرة، ولم يعد أحمد فتوح واستمر خارج المعسكر».

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الزمالك استبعاد الثلاثي من القائمة التي شاركت في مباراة أمس أمام زد مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

أحمد فتوح لاعب الزمالك
 

ووجه أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة قبل ساعات من مواجهة زد ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد فتوح ستوري عبر صفحته الرسمية على انستجرام كتب فيها: "قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب وإرضاء الناس".

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