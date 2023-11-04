السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

قرار جديد من أوسوريو بشأن تدريب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

الزمالك، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بدلًا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق  في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحًا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر يوم أمس من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

خوان كارلوس أوسوريو

وتقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض، بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

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وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف: "نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وقال أوسوريو: "الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول، وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع  المدير الفني: "لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري، ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري، وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء اليوم: "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب، وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحًا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق، بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحًا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

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