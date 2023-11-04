السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش بالدور التمهيدي لدوري المرتبط

سلة الزمالك، فيتو
سلة الزمالك، فيتو

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

 

سلة الزمالك وطلائع الجيش 
وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11
38/22
54/33
71/53


ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.


يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.

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مباراة سلة الزمالك المقبلة 

ومن المقرر أن يواجه الفريق  نظيره فريق الطيران الثلاثاء  المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.  

 

الجهاز الفني لسلة الزمالك 

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

 

الزمالك يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وأعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي، مشاركته في منافسات بطولة دبي الدولية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل.

وتأتي مشاركة الزمالك في بطولة دبي ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

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