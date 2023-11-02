الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 102 شاحنة من نظيره المصري

أخبار غزة الآن، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم عن تسلمه 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية عن طريق ميناء رفح البري واحتوت الشاحنات على غذاء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن عدد الشاحنات وصل إلى 374 شاحنة من بداية فتح المعبر وضمت الشاحنات الأخيرة 46 شاحنة من المواد الغذائية و11 شاحنة مياه و4 شاحنات أدوية و4 شاحنات من البطانيات وشاحنتن من الملابس و24 شاحنة تحتوي على مواد متنوعة.

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عدد الشهداء الفلسطينيين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061 شهيدا، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأضاف الناطق باسم الوزارة أن الشهداء بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا.

المرحلة الثالثة من الحرب

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي دخوله المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

عشرات الدبابات الإسرائيلية

وأعلنت حركة حماس، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.