الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قيادي في حماس: ألف شهيد في ثلاثة مجازر بغزة خلال 24 ساعة

أسامة حمدان، فيتو
أسامة حمدان، فيتو

قال القيادي في حركة حماس "أسامة حمدان" إن القوات الإسرائيلية ارتكبت ثلاثة مجازر خلال أقل من 24 ساعة بغزة ، وأدت هذه المجازر إلى سقوط نحو ألف شهيد.

استخدام أسلحة محرمة دوليا 

وأضاف أسامة حمدان في تصريحات تلفزيونية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية المحتلة تستخدم أسلحة محرمة دوليا في العمليات التي تقومها بها داخل قطاع غزة، ويسعى الاحتلال الي تغطية فشله بارتكاب المجازر ولان يفلح في ذلك.

 الوضع الصحي في غزة كارثي

وأشار حمدان إلى أن الوضع الصحي في غزة كارثي، نتيجة عدم وصول المساعدة الكافية الي المستشفيات، بالإضافة إلى نقص الوقود داخلها ، ويحتاج القطاع إلى 300 شاحنة مساعدات يوميًا للخروج من الوضع الحالي.

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وأوضح أن هناك عبئا كبيرا على القطاع الصحي في غزة، بسبب قصف المستشفيات المتواصل على مدار الأيام الأخير.

توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس،  أكدت  تصديها لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي فى بيت حانون وشرق البريج.

وقالت كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرض.

 

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