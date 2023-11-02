الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو عبيدة يعلن تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية وقتل جنود خلف خطوط العدو (فيديو)

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قوات  المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال على جميع المحاور في قطاع غزة.


أبو عبيدة يكشف حصيلة معركة غزة


وأكد  أبو عبيدة: " تم تدمير كتيبة دبابات وتم قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال الهجوم البري على غزة".

 

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام في كلمته:" تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20 قتيلا.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن  الحرب على غزة لها تكلفة اقتصادية عالية.

خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن "هناك الكثير من الخسائر صفوف الجيش”، زاعما تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.


وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".

وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

 

ونقلت  صحيفة  “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن بيني  جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو  جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".

 

الهجوم البري على غزة


واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

 

وأضاف بيان لجيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".

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