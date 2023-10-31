الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شوشة: ميناء العريش جاهز لاستقبال مساعدات غزة ولا توجد شاحنات وقود أمام معبر رفح

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فيتو

أخبار غزة الآن، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: "مصر جهزت ميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات الإنسانية لغزة من مختلف دول العالم".

 

جاهزية ميناء العريش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": لدينا منظومة متكاملة بشأن عبور المساعدات الإنسانية الي غزة وأرصفة ميناء العريش جاهزة لاستقبال المساعدات.

 

شاحنات الوقود امام معبر رفح


وأكد أنه لا توجد شاحنات محملة بالوقود تقف في معبر رفح للعبور الي غزة، موضحًا أنه يتم إدخال المساعدات وفقا للأولوية التي يحددها الهلال الأحمر الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالأدوية ومياه الشرب.
 

Advertisements

مشكلة إسرائيل

وأكد أن هناك 132 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت من معبر رفح لأهالي غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل هي المتسببة في تعطيل إدخال المساعدات للقطاع.
 

محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني وفور شفاء المصابين يعودون لغزة

خالد مشعل: كل من يستطيع حمل السلاح عليه نصرة الأقصى والأمة

 

في نفس المداخلة، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: “تم تجهيز عدد من الأسرة لقضاء فترة نقاهة للمرضى الفلسطينيين الذين سيتم استقبالهم بعد فتح معبر رفح البري، وبعد شفائهم سيتم عودتهم إلى غزة مرة أخرى”.


 

الفلسطينيون العالقون في سيناء
 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: هناك 750 فلسطيني عالق داخل مصر وقمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة وسيعودون مرة أخرى الي غزة بعد فتح المعبر وهدوء الأوضاع.

 

توطين الفلسطينيين في سيناء
 

وأكد: الشعب لم ولن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني، ولا توطين لأي فلسطيني في مصر، لن نتخلى عن أي مريض أو مصاب فلسطيني وسيحصل على العلاج الطبي اللازم وعند شفائه وعمل اللازم سيتم إعادته لغزة حفاظا على بلده وعدم ترك أرضه للاحتلال. 
 

عدد المصابين الفلسطينيين 


ولفت إلى أنه من المتوقع وصول 50 مصابا وجريحا فلسطينيا يوميا لتلقى العلاج في شمال سيناء يوميا، موضحًا أنه سيتم علاج المصابين العابرين من معبر رفح بالمستشفيات الميدانية.


وأوضح: المستشفيات الميدانية في الشيخ زويد لرفع القدرات والإمكانيات داخل محافظة شمال سيناء.

 

فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينيين
 

وأكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سيناء ميناء العريش معبر رفح فتح معبر رفح غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني وفور شفاء المصابين يعودون لغزة

البيت الأبيض: ندعم الممر الآمن لخروج الفلسطينيين من غزة

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

مصادر: استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية