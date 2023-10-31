شوشة: ميناء العريش جاهز لاستقبال مساعدات غزة ولا توجد شاحنات وقود أمام معبر رفح

أخبار غزة الآن، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: "مصر جهزت ميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات الإنسانية لغزة من مختلف دول العالم".

جاهزية ميناء العريش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": لدينا منظومة متكاملة بشأن عبور المساعدات الإنسانية الي غزة وأرصفة ميناء العريش جاهزة لاستقبال المساعدات.

شاحنات الوقود امام معبر رفح



وأكد أنه لا توجد شاحنات محملة بالوقود تقف في معبر رفح للعبور الي غزة، موضحًا أنه يتم إدخال المساعدات وفقا للأولوية التي يحددها الهلال الأحمر الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالأدوية ومياه الشرب.



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مشكلة إسرائيل

وأكد أن هناك 132 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت من معبر رفح لأهالي غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل هي المتسببة في تعطيل إدخال المساعدات للقطاع.



في نفس المداخلة، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: “تم تجهيز عدد من الأسرة لقضاء فترة نقاهة للمرضى الفلسطينيين الذين سيتم استقبالهم بعد فتح معبر رفح البري، وبعد شفائهم سيتم عودتهم إلى غزة مرة أخرى”.





الفلسطينيون العالقون في سيناء



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: هناك 750 فلسطيني عالق داخل مصر وقمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة وسيعودون مرة أخرى الي غزة بعد فتح المعبر وهدوء الأوضاع.

توطين الفلسطينيين في سيناء



وأكد: الشعب لم ولن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني، ولا توطين لأي فلسطيني في مصر، لن نتخلى عن أي مريض أو مصاب فلسطيني وسيحصل على العلاج الطبي اللازم وعند شفائه وعمل اللازم سيتم إعادته لغزة حفاظا على بلده وعدم ترك أرضه للاحتلال.



عدد المصابين الفلسطينيين



ولفت إلى أنه من المتوقع وصول 50 مصابا وجريحا فلسطينيا يوميا لتلقى العلاج في شمال سيناء يوميا، موضحًا أنه سيتم علاج المصابين العابرين من معبر رفح بالمستشفيات الميدانية.



وأوضح: المستشفيات الميدانية في الشيخ زويد لرفع القدرات والإمكانيات داخل محافظة شمال سيناء.

فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينيين



وأكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.