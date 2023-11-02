الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال قصف القطاع بـ 25 ألف طن متفجرات

قطاع غزة،فيتو
قطاع غزة،فيتو

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن، وهذا القصف خلف أكثر من 11 ألفًا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

وأشار المكتب إلى ان وزارة الصحة حاولت إخراج  الجرحى إلى جنوب غزة لكن قوات الاحتلال قامت باستهدافهم، حيث دمر جيش الاحتلال أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت العامة.

 

عدد الشهداء الفلسطينيين 

 

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061 شهيدا، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.

 

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وأضاف الناطق باسم الوزارة أن الشهداء بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا.

 

المرحلة الثالثة من الحرب

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي دخوله المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

 

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

 

ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

 

عشرات الدبابات الإسرائيلية 

وأعلنت حركة حماس، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.

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