الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. رسالة مهمة من الداخلية لأصحاب السيارات.. براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. مقتل سيدة على يد زوجها لطلبها الطلاق

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها
 

تحذير عاجل من وزارة الداخلية لمالكي السيارات المتروكة ومنتهية التراخيص

 أهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

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ضبط محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومحل لبيع مستلزمات فك الشفرات بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص وكذا محل لبيع مستلزمات فك الشفرات.
 

ضبط الدكتور لتزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وتقليد الأختام الحكومية

تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط عاطل وشهرته “ الدكتور ” بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية
 

براءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم

قضت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة المتهمين.

 

رجل يطلق النار على زوجته لطلبها الطلاق ببنها

أطلق زوج عدة طلقات نارية بمنطقة اتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على زوجته التى تعمل ممرضة، لرفضها الرجوع إليه فأرداها قتيلة.

 

النيابة تصرح بدفن جثة شخصين تخلصا من حياتهما أسفل المترو بمحطة حدائق حلوان

صرحت نيابة حلوان الكلية بدفن جثة شخصين تخلصا من حياتهما تحت عجلات قطار المترو بمحطة حدائق حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


المحامي العام لنيابات الفيوم: التحول الرقمي بالنيابات أحكم الخناق على الفاسدين


قال المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية إن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها.

 

النقض تؤيد حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي 10 سنوات

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم بالتحرش بطفلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي».

شاهد عيان عن المتهم بقتل طالب المرج: بلطجي ومش مريض نفسي (فيديو)

 كشفت شاهدة عيان تفاصيل جديدة عن حادث مقتل طالب ثانوي علي يد جزار، بسبب معاتبته له على مشاجرته مع شقيقه، في حي المرج.

شقيقان يقتلان جزارا في المنوفية

أقدم بائع وشقيقه على قتل جزار بسبب خلافات بينهما في المنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين. 

 

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