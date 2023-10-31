أخبار الحوادث اليوم.. رسالة مهمة من الداخلية لأصحاب السيارات.. براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. مقتل سيدة على يد زوجها لطلبها الطلاق

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها



أهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص وكذا محل لبيع مستلزمات فك الشفرات.



تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط عاطل وشهرته “ الدكتور ” بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية



قضت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة المتهمين.

أطلق زوج عدة طلقات نارية بمنطقة اتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على زوجته التى تعمل ممرضة، لرفضها الرجوع إليه فأرداها قتيلة.

صرحت نيابة حلوان الكلية بدفن جثة شخصين تخلصا من حياتهما تحت عجلات قطار المترو بمحطة حدائق حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



المحامي العام لنيابات الفيوم: التحول الرقمي بالنيابات أحكم الخناق على الفاسدين



قال المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية إن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها.

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم بالتحرش بطفلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة المعادي».

كشفت شاهدة عيان تفاصيل جديدة عن حادث مقتل طالب ثانوي علي يد جزار، بسبب معاتبته له على مشاجرته مع شقيقه، في حي المرج.

أقدم بائع وشقيقه على قتل جزار بسبب خلافات بينهما في المنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

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