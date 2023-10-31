الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

تحذير عاجل من وزارة الداخلية لمالكي السيارات المتروكة ومنتهية التراخيص

تحذير عاجل من وزارة
تحذير عاجل من وزارة الداخلية لمالكي السيارات المتروكة،فيتو

 أهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

كما توفر الوزارة خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

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اللوحات المعدنية تجديد التراخيص مالكي السيارات مالكي المركبات وزارة الداخلية

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