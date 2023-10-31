المحامي العام لنيابات الفيوم: التحول الرقمي بالنيابات أحكم الخناق على الفاسدين

قال المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية إن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها.

تعاون مع الإدارة المحلية

ولفت المحامي العام لنيابات الفيوم إلى أن التعاون بين محافظة الفيوم والنيابة العامة من الأمور الهامة جدا في مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بما يحفظ حق الوطن والمواطن، من خلال لجان المتابعة والمراجعة لكافة التعديات على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة، ورجال النيابة، ومديرية الأمن، بهدف توقيع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة.

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اهتمام مشترك

وأضاف أن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الإدارة المحلية، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والاختلاس، والتربح دون حق، وغيرها من القضايا التى يتم مجابهتها من خلال التعاون والتنسيق بين رجال العدل وبين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، لافتًا إلى أن الأمر لا يقتصر على القضايا المجتمعية فقط ولكن يتصل أيضًا بقضايا أصول الدولة والحفاظ على مواردها وأملاكها، من خلال التنسيق المتبادل بين وزير التنمية المحلية والنائب العام لجمهورية مصر العربية، جاءذلك أثناء زيارة محافظ الفيوم، للمحامي العام لنيابات الفيوم.

العلاقة بين النيابة والإدارة المحلية

خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي لافتًا إلى أن المواطن يحتاج الكثير من الجهد والعمل من قبل الأجهزة المعنية لتوفير الحياة الكريمة من خلال الخدمات المقدمة له.

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