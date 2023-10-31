رجل يطلق النار على زوجته لطلبها الطلاق ببنها

أطلق زوج عدة طلقات نارية بمنطقة اتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على زوجته التى تعمل ممرضة، لرفضها الرجوع اليه فأرداها قتيلة.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والتحفظ على المتهم.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالى منطقة أتريب بمصرع ن م ممرضه علي يد زوجها بطلقات نارية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجنى عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها، لتركها منزل الزوحية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها أودت بحياتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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