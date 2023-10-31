ضبط محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومحل لبيع مستلزمات فك الشفرات بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص وكذا محل لبيع مستلزمات فك الشفرات.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية ،حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لعرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة، وضبط المتهم، بحوزته (هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية - جهاز حاسب آلى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابيًا" محتوى القنوات الخاصة به)، وكذا (محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث بالشبكة).



وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق ربح مادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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