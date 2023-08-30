تعرف على القائمة الأولى للمصري بالموسم الجديد 2023\2024

ضمت القائمة الأولى لفريق المصري البورسعيدي، 16 لاعبا فقط استعدادا للموسم الجديد، وتم اختيارهم بناء على رؤية علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.

القائمة الأولى لفريق المصري

وتضم القائمة الأولى للنادي المصري 16 لاعبا هم كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي وحسين السيد وعمرو سعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى وإيزي إيميكا وإسلام عطية وحسن على والياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم ومحمد دبش وأسامة الجزار.

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خط الهجوم: مروان حمدي وفرانك ايتوجا.

قائمة الراحلين عن المصري

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء علي الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي تسعة لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي.

كما رحل إسلام المزين الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.

وفسخ الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع النادي المصري، تعاقده مع النادي البورسعيدي بالتراضي، وذلك بعد خروجه من حسابات علي ماهر مدرب الفريق والذي استبعد اللاعب من معسكر الفريق المقام بالمغرب لينضم الي المقاولون العرب.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البوسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

المصري يتعادل مع الكوكب المراكشي 4\4 أولى ودياته بمعسكر مراكش

وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع مضيفه فريق الكوكب المراكشي المغربي، بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء امس الثلاثاء على الملعب الفرعي للملعب الكبير بمراكش وذلك في أولى المباريات الودية التي يخوضها المصري خلال معسكره المغلق بمراكش والذي بدأ السبت الماضي ويستمر لنحو أسبوعين.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم الكوكب المراكشي بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة سجله لاعبه يحيى آيت بوزيد، فيما تعادل للمصري نجم اللقاء مروان حمدي في الدقيقة الرابعة والعشرين ، ليعاود فريق الكوكب المراكشي تقدمه بهدف ثاني سجله لاعبه أيوب الزحاف في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء، قبل أن تعود المباراة لنقطة الصفر بإحراز مروان حمدي لهدفه الثاني وهدف التعادل لأبناء بورسعيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



وفي الشوط الثاني، يتقدم الكوكب المراكشي بهدف مبكر أيضا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء أحرزها لاعبه حمزة فونتي، فيما تعادل للمصري بهدف من ركلة جزاء ترجمها بنجاح مروان حمدي محرزا هدف التعادل لأبناء الباسلة في الدقيقة الرابعة والعشرين محققا لقب الهاتريك ، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين يضيف الكوكب المراكشي هدفه الرابع عن طريق لاعبه كومبوس وهو الهدف الذي جاء بمخالفة صريحة مع كريم العراقي، ليضغط المصري وتحتسب له ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة يترجمها بنجاح مروان حمدي محرزا هدفه الشخصي الرابع ومحققا لقب السوبر هاتريك ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.



مثل المصري خلال الشوط الأول كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، عمرو موسى، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، يوسف الجوهري، إسلام عطية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، الياس الجلاصي، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.



وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بعصام ثروت وكريم العراقي ومحمد دبش وحسين السيد وأسامة الجزار وفرانك ايتوجا بدلا من محمود جاد وأحمد عيد وباهر المحمدي وعمرو سعداوي والياس الجلاصي واسلام عطية.



تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد

ويستمر معسكر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارا من السبت الماضي الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

قائمة المصري بمعسكر المغرب

وتضم بعثة فريق المصري كل من عصام ثروت ومحمود جاد وكريم العراقي وحسين السيد وعمرو سعداوي وعمرو موسى وايزي ايميكا وإسلام عطية وحسن على والياس الجلاصي وعبدالرحيم دغموم ومحمد دبش وأسامة الجزار ومروان حمدي وفرانك ايتوجا.

وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وفخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي وباهر المحمدي وميدو جابر وسمير فكري ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا.

ومن المنتظر ان يلحق ايزي ايميكا بمعسكر الفريق بالمغرب

صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا التعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن وهم:

ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر وفخر الدين بن يوسف بعد انتهاء عقده مع بيراميدز ومحمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني.

وتوصل مسئولو النادي المصري لاتفاق مع نظرائهم فى غزل المحلة على ضم الثنائي مصطفى العش وأحمد النادري خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد مفاوضات طويلة امتدت على مدار الفترة الأخيرة بقيمة مادية وصلت إلى 32 مليون جنيه لضم الثنائي.



ومن المنتظر الإعلان عن تلك الصفقة خلال ساعات.