تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد (صور)

تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارا من غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

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واختتم فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني تدريباته ببورسعيد صباح اليوم قبل الاستعدادً للسفر إلى المغرب

وأتم الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بـالنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية وأجهزة الليزر عالي الجودة بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية الأخرى.

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جاء ذلك بدعم وتمويل شخصي من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

قائمة الراحلين عن المصري

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي ثمانية لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي كما رحل إسلام المزين إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.

صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا التعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البوسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

ميدو جابر وأحمد عيد يسجلان أول أهدافهما مع المصري

وخاض فريق المصري تحت قيادة على ماهر مباراة ودية أمام فريق ساحة دمياط انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة وهى المواجهة الودية الأولى للمصري خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وأحرز أهداف المباراة ميدو جابر ( هدفين ) وأحرز كلا من أحمد عيد - فرانك إيتوجا - حسام جريشة ( هدف ).

المصري يضم موهبة غانية

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني بعد التنسيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقد يمتد لمدة خمسة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة.

المصري يضم أحمد عيد لاعب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأولمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي نادٍ آخر، تحت عنوان “مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر”.

وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسؤول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بصفته لاعبًا حرًّا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلًا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع إنبي بشكل ودي.

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي:

“أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025”.

المصري يعلن ضم باهر المحمدي

وأعلن النادى المصرى البورسعيدي التعاقد مع باهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين، حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

وقدم النادي المصري اللاعب عبر بث فيديو تضمن النسر الأخضر شعار النادي أنغام السمسية.

المصري يعلن ضم يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب تدعيمًا لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.

المصري يضم أحمد أيمن منصور

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشرت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لف الملعب دور بنحبك يا منصور عودة أحمد منصور لاعبًا للنسور الخضراء".

وتعاقد الزمالك مع أحمد أيمن منصور قبل بداية الموسم الماضي إلا أن اللاعب انتقل لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم، على أن ينضم إلى الأبيض مجددًا بعدها.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.