كامل أبوعلي يوفر لبن العصفور لـ المصري البورسعيدي في انتظار البطولات

حرص كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على توفير جميع طلبات علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي وتهيئة المناخ بشكل يتيح له الحصول على بطولة خلال الموسم الجديد والتي يسعي لتحقيقها منذ الموسم الماضي.

أبو علي وفر للمصري لبن العصفور

ووفر كامل أبو علي “لبن العصفور” للجهاز الفني للمصري البورسعيدي متمثلة في ميزانية مالية كبيرة للفريق وتدعيم بـ11 صفقة حتى الآن جعلته أكثر الأندية تدعيما بفرق الدوري المصري الممتاز.

كما وفر كامل أبو علي معسكرا خارجيا بدولة المغرب لم يقدم عليه النادي منذ سنوات طويلة إضافة إلى سداد ديون النادي للاعبين الذي قاموا بشكوى النادي مما أدى إلى وقف القيد.

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ويطمح رئيس المصري في الحصول علي بطولة بالموسم الجديد حيث كان يأمل ذلك منذ توليه رئاسة النادي الموسم الماضي لكن ذلك لم يتحقق وأصبحت البطولة مطلب جماهيري الآن بعدما وفر أبو علي كل شيء للفريق لكي يحقق ذلك.

طلبات علي ماهر أوامر

وحرص كامل أبو علي، على حل أزمة القيد للنادي المصري بدفع جميع الغرامات المالية الموقعة على النادي ليتسني له إبرام التعاقدات التي طلبها علي ماهر المدير الفني.

حيث سدد المصري الغرامات الموقعة بسبب النيجيري أنتوني أكبوتو والفلسطيني ياسر حمد وشيخ موكورو

وتبقي للنادي القطري قيمة القسط الثاني من الصفقة التي كلفت المصري البوسعيدي 150 ألف دولار سدد المصري منها 100 ألف دولار ولم يسدد النادي القسط الثاني وعلى إثره تقدم النادي القطري بشكوى إلى الاتحاد الدولي الذى أصدر قراره بإيقاف القيد لحين حل المشكلة بين الناديين.

وتواصل كامل أبو على رئيس مجلس الإدارة مع مسئولي نادي قطر القطري نظرًا لعلاقته الجيدة بمسئولى النادى وذلك لحل مشكلة مستحقات " أكبوتو " وديًا من أجل رفع إيقاف القيد للنادي.

المصري بمعسكر المغرب

صفقات النادي المصري الجديدة

ونجح مسئولو النادي المصري البورسعيدي في التعاقد مع 11 لاعبا حتى الآن بجميع المراكز ومعهم تم التعاقد معهم بناء علي رغبة وطلب علي ماهر وما زال هناك صفقتين أو ثلاثية في الطريق للتعاقد معهم.

وتعاقد المصري مع فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء عقده مع بيراميدز ومحمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وتوصل مسئولو النادي المصري لاتفاق مع نظرائهم فى غزل المحلة على ضم الثنائي مصطفى العش وأحمد النادري خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد مفاوضات طويلة امتدت على مدار الفترة الأخيرة بقيمة مادية وصلت إلى 32 مليون جنيه لضم الثنائي.

ومن المنتظر الإعلان عن تلك الصفقة خلال ساعات.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البورسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

معسكر خارجي

وسافر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي الي المغرب السبت الماضي للدخول في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ملابس فريق المصري

وتسلم فريق المصري البورسعيدي أطقم الموسم الجديد، قبل التوجه إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي المصري تواصلت مع مسئولي شركة الملابس القطرية لاستعجال وصول شحنة ملابس الموسم الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق بالمغرب.

وكانت جماهير النادي المصري قد أبدت ضيقها الشديد من تقديم الصفقات الجديدة بنفس قميص الموسم الماضى، كما أن فريق الكرة لم يبدأ فترة الإعداد بأى ملابس جديدة وارتدى اللاعبون والجهاز الفني ملابس الموسم الماضي.



قائمة الراحلين عن المصري



شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء علي الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي تسعة لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي كما رحل إسلام المزين الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.

وفسخ الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع النادي المصري، تعاقده مع النادي البورسعيدي بالتراضي، وذلك بعد خروجه من حسابات علي ماهر مدرب الفريق والذي استبعد اللاعب من معسكر الفريق المقام بالمغرب لينضم لصفوف المقاولون العرب.

