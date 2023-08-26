المصري يعلن رسميا ضم فخر الدين بن يوسف (فيديو)

أعلن النادي المصري البورسعيدي ضم التونسي فخر الدين بن يوسف تدعيمًا لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم المصري البورسعيدي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

وحسم كامل أبو على، رئيس النادي المصري البورسعيدي، صفقة التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز السابق تدعيمًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانهي كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع اللاعب ووكيله لمدة موسمين بعد جلسة عقدت بالساحل ظهر امس بناء على طلب المدير الفني علي ماهر ليدعم اللاعب التونسي صفوف الفريق البورسعيدي في المرحلة المقبلة.

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ملابس فريق المصري

تسلم فريق المصري البورسعيدي أطقم الموسم الجديد، قبل التوجه إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي المصري تواصلت مع مسؤولي شركة الملابس القطرية لاستعجال وصول شحنة ملابس الموسم الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق بالمغرب.

وكانت جماهير النادي المصري قد أبدت ضيقها الشديد من تقديم الصفقات الجديدة بنفس قميص الموسم الماضى، كما أن فريق الكرة لم يبدأ فترة الإعداد بأى ملابس جديدة وارتدى اللاعبون والجهاز الفني ملابس الموسم الماضي.

بعثة المصري في طريقها للمغرب

وغادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

واختتم فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني تدريباته ببورسعيد صباح امس قبل الاستعدادً للسفر إلى المغرب

صفقات النادي المصري

وكان مسئولو النادي المصري قد أعلنوا التعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب.

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البورسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

وأتم الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية وأجهزة الليزر عالي الجودة بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية الأخرى.

جاء ذلك بدعم وتمويل شخصي من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

قائمة الراحلين عن المصري

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي ثمانية لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي، وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي كما رحل إسلام المزين إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.

الجزائري عبد الرحيم دغموم يُجري جراحة الرباط الصليبي بالدوحة

وأجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الإسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامجه التأهيلي والذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع، حيث سيتم متابعة حالته أولًا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة.