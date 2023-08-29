الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث.. ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة.. انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص في كفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفر الشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

Advertisements

ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون بإجمالي 70 موقعا لبث الأفلام والمسلسلات.
 

مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، في القليوبية، إثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، وقام الأخير بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها وتم نقلها للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير لـ23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 23 سبتمبر المقبل.

 

بسبب تعذيب زوجها لها، زوجة فى أسوان تنهي حياتها وتحاول قتل أطفالها

قررت سيدة من محافظة أسوان التخلص من حياتها وحياة ابنائها بسبب الخلافات الزوجية المستمرة مع زوجها فتناولت مادة سامة وضعتها فى مشروب لها ولأولادها ولفظت أنفاسها الأخيرة هى وابنتها بعد نقلهما إلى المستشفى ومازال ثلاث أبناء يتلقون العلاج اللازم.

 

سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

لجأت سيدة إلى سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة أحد أقارب زوجها واستعانت بشقيقها فى مساعدتها لتنفيذ الجريمة ولكن رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات.

 

العثور على جثة مسن داخل شقته بالغربية

عثر أهالي مدينة بسيون في محافظة الغربية على جثة مسن متوفيا في حالة تعفن داخل شقته بعد موته بعدة أيام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

 

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

وقع انهيار عقار في شارع قصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية وعلى الفور انتقلت أجهزة الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

الأمن يرد على فيديو سيدة ادعت القبض على ابنها والتعدي عليه بدون تهمة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو لسيدة زعمت تعدي الشرطة عليها وعلى ابنها والقبض على الأخير بدون تهمة. 

صيف بأرخص الأسعار، صاحب شركة يستولي على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية

لجأ صاحب شركة إلى حيلة ماكرة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر إنشاء شركة وهمية والإعلان عن طلب موظفين للعمل معه، وبدأت الخطوات الأولى عن تقسيم العمل بين الموظفين على استدراج العملاء من المواطنين بالاستيلاء على بياناتهم الشخصية والحسابات البنكية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث اخبار الحوادث اليوم كفرالشيخ الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات لاعب الزمالك السابق محكمة جنايات القاهرة محطة بث تليفزيونى

مواد متعلقة

ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص فى كفرالشيخ

ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة بكفر الشيخ

ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح داخل مطبعة في كفر الشيخ

صيف بأرخص الأسعار، صاحب شركة يستولي على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية، التحريات: استعان بموظفين لاستدراج الضحايا

الأمن الاقتصادى يحرر 4974 قضية متنوعة

ضبط ‏97420 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

ضبط 66 قطعة سلاح ناري و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 30-8-2023 في مصر

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الكليات المتاحة للشعبة العلمية

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية