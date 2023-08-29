أخبار الحوادث.. ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة.. انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفر الشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون بإجمالي 70 موقعا لبث الأفلام والمسلسلات.



لقيت ربة منزل مصرعها، في القليوبية، إثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، وقام الأخير بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها وتم نقلها للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 23 سبتمبر المقبل.

قررت سيدة من محافظة أسوان التخلص من حياتها وحياة ابنائها بسبب الخلافات الزوجية المستمرة مع زوجها فتناولت مادة سامة وضعتها فى مشروب لها ولأولادها ولفظت أنفاسها الأخيرة هى وابنتها بعد نقلهما إلى المستشفى ومازال ثلاث أبناء يتلقون العلاج اللازم.

لجأت سيدة إلى سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة أحد أقارب زوجها واستعانت بشقيقها فى مساعدتها لتنفيذ الجريمة ولكن رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات.

عثر أهالي مدينة بسيون في محافظة الغربية على جثة مسن متوفيا في حالة تعفن داخل شقته بعد موته بعدة أيام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وقع انهيار عقار في شارع قصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية وعلى الفور انتقلت أجهزة الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو لسيدة زعمت تعدي الشرطة عليها وعلى ابنها والقبض على الأخير بدون تهمة.

لجأ صاحب شركة إلى حيلة ماكرة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر إنشاء شركة وهمية والإعلان عن طلب موظفين للعمل معه، وبدأت الخطوات الأولى عن تقسيم العمل بين الموظفين على استدراج العملاء من المواطنين بالاستيلاء على بياناتهم الشخصية والحسابات البنكية.